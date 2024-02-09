وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب مصر البارالمبي للتايكوندو بتأهله لدورة الألعاب البارالمبية

قدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلي لاعب منتخب مصر الباراليمبى للتايكوندو عبدالرحمن محمود عبدالرازق فرج يحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.



وتأهل لاعب منتخب مصر البارالمبي للتايكوندو إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس، بعد فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لباريس فى وزن تحت 70 كجم (تصنيف K-44).



وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.



