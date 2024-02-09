نجم تشيلسي يعرض خدماته على برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب فريق تشيلسي يرغب في الرحيل عن صفوف البلوز في الفترة الحالية والانضمام إلى نادي برشلونة الاسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إنزو فرنانديز يرغب في الانتقال إلى برشلونة لدرجة جعلت وكيل أعماله يعرض خدماته على الفريق الكاتالوني لمعرفة كيفية اتمام تلك الصفقة بعدما فشل في إثبات نفسه وتقديم الأداء المتوقع مقارنة بقيمة صفقته.

وأشارت الصحيفة أنه وعلى الرغم من إصرار اللاعب الأرجنيتيني ولكن هذه الصفقة تعد صعبة بالنسبة لـ برشلونة في الوقت الحالي.

ويمتد عقد إنزو فرنانديز مع تشيلسي يستمر حتى عام 2031، وكان اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز قد انتقل إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا، في يناير 2023 مقابل 121 مليون يورو.