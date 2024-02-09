نتائج منافسات بطولة الجمهورية للرماية تارجت سبرينت

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية للرماية "تارجت سبرينت"، التي أقيمت منافساتها على ميادين الرماية بنادي هيئة قناة السويس.

وشهدت البطولة منافسات شرسة على مستوى الرجال والسيدات، بخلاف مسابقات الناشئين في أعمار 13 و 16 و18 و21 عاما.

وعلى مستوى الرجال فاز ثلاثي المؤسسة الرياضية بالميداليات الأولى، حيث حل أحمد عطية بالمركز الأول وجاء خلفه مصطفى عبد الوهاب ثانيا، ومصطفى أحمد حلمي ثالثا.

وفي منافسات السيدات، سيطر ثلاثي نادي الجيش على المقدمة، حيث فازت وفاء حامد بالذهبية ومنه الله سراج الدين بالفضية، فيما حصدت شروق إبراهيم الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات ناشئين تحت 21 عاما، فاز علي كمال لاعب نادي المؤسسة الرياضية بالمركز الأول وحل خلفه علي الدين طارق لاعب نادي الجيش بالميدالية الفضية، وحل يوسف عبد الحي لاعب المؤسسة الرياضية ثالثا.

وفي مسابقات ناشئين تحت 18 عاما، فاز عبد الرحمن صديق لاعب نادي الجيش بالمركز الأول وحل خلفه أحمد محمد فريد لاعب نادي حدائق الأهرام بالميدالية الفضية، وحل عمر مصطفى لاعب القناة الرياضي ثالثا.

وفي منافسات ناشئات 18 عاما، فازت سما خالد من نادي حدائق الأهرام بالذهبية، وحصدت جومانه أيمن الميدالية الفضية، فيما جاءت ربا ماجد من القناة الرياضي بالمركز الثالث.