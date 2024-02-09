وزير الرياضة يُشيد بتحقيق استجابات مميزة في منظومة الشكاوى للمواطنين بنسبة 99.76%

تابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء للرابط الفرعى الخاص بوزارة الشباب والرياضة، خلال شهر يناير من عام 2024، حيث حققت وزارة الشباب والرياضة نسبة إنجاز واستجابات مميزة كماً ونوعاً في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى بنسبة 99.76%.

ووجّه وزير الشباب والرياضة الشكر لفريق عمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، كما وجه بتعظيم الجهود لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات لتخفيف المعاناة عن المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال وزارة الشباب والرياضة.



كما ثمن الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر من الأستاذ محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها، موجهًا الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة، ومسؤلى الربط الالكترونى بإدارات ديوان عام الوزارة، على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.