وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع منظمة الفاو

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي منظمة الفاو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لوضع خطة العمل لعام ٢٠٢٤.

حضر اللقاء منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتورة راوية الدابي والدكتور/ احمد دياب ممثلا المنظمة، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وجيهان رشوان مدير عام الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق علي تنفيذ العديد من البرامج لتنفيذ أنشطة زراعية وتدريب مدربين (TOT)، ليقوموا فيما بعد بالتدريب علي البرامج الزراعية التي سوف يتم تنفيذها بالمحافظات المستهدفة وحي محافظات (أسيوط، الوادي الجديد، الشرقية)، وبرامج توعية داخل مراكز الشباب للتعريف بأنظمة الابتكار في مجال النظم الزراعية والغذائية العالمية.

كما سيتم تنفيذ حملات توعية زراعية وتقديم الدعم الفني اللازم للشباب، وتنفيذ دورات تدريبية متعدده في مجالات الزراعة والتعريف بالاألات الصحية،ش وافتتاح مطبخ صحي.



يأتي هذاةالاجتماع في اطار تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومنظمة الفاو، لإقامة أندية زراعة للشباب لعدد من مراكز الشباب، وتطوير وتوضيح تفاصيل التعاون وفعاليته في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنمية الشباب، ومشاركتهم الفعالة في نظم الزراعة الغذائية، وصقل الشباب بالمهارات والمعرفة والموارد والخدمات التي يحتاجونها لإيجاد فرص عمل لائقة، وتحقيق نتائج تغذية أفضل، وتنفيذ الأنشطة الزراعية داخل مراكز الشباب.