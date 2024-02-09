وزير الشباب يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء فريق متطوعي Junior volunteers

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء فريق متطوعي junior volunteers بحضور ٨٥ من النشء، للمرحلة العمرية من ١٣- ١٨ عام، لأعداد وتدريب فرق متطوعين للنشء والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء" الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومكتب الأمم المتحدة للتطوع.

وفي كلمته، أشاد اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحرص النشء في المشاركة في هذا البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنهم يمثلون أمل المستقبل وقادة المجتمع القادمين.



كما اكد ان هذا البرنامج يهدف إلى بناء جيل شاب متميز وملتزم بالمسؤولية الاجتماعية، وان الوزارة تحرص علي توفير الفرص المناسبة للنشء لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، بهدف بناء مستقبل أفضل لمصر وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.

ويهدف البرنامج الي اعداد وتدريب فرق من المتطوعين من النشء يكون مسؤول عن تنظيم وتنفيذ الفعاليات الخاصة بالنشء، في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنمية الوعي المجتمعي لدي النشء وتفعيل دورهم لخدمة الوطني، بالإضافة إلى التوعية بالمهارات الشخصية والقدرات التنظيمية ومواجهة الأزمات والكوارث وحل المشكلات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الندوات والورش التفاعلية خلال الفترة من ٧ وحتي ١٠ فبراير الجاري.

ويعد فريق" junior volunteers " ، أول فريق متطوعين للنشء ، وتم الاستعانة بهم في تنظيم أولمبياد الطفل المصري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وحملة إفطار صائم بالتعاون مع "مصر الخير".