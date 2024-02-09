Midjourney تحظر صور بايدن وترامب في الانتخابات

مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء صور ومقاطع فيديو معدلة بسرعة، أصبح صنع صور مزيفة لنشر معلومات سياسية مضللة تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أسهل من أي وقت مضى. قد يكون حل ميدجورني لذلك هو حظر الصور السياسية تمامًا، وفقًا لبلومبرج. وبحسب ما ورد أخبر ديفيد هولز، الرئيس التنفيذي لشركة Midjourney، المستخدمين خلال جلسة محادثة على Discord أن الشركة تقترب من حظر صور مثل صور بايدن وترامب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال للمستخدمين الذين حضروا الجلسة: "أعلم أنه من الممتع التقاط صور لترامب - أنا أصنع صورًا لترامب". "ترامب مثير للاهتمام من الناحية الجمالية. ومع ذلك، ربما من الأفضل عدم القيام بذلك - من الأفضل الانسحاب قليلاً خلال هذه الانتخابات. سنرى". وكما لاحظت بلومبرج، فقد استخدم الأشخاص سابقًا الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة لإنشاء صور مزيفة لاعتقال ترامب. أنهت الشركة التجارب المجانية لمولد الصور الخاص بها بتقنية الذكاء الاصطناعي بعد أن انتشرت تلك الصور – إلى جانب تلك الصور المزيفة سيئة السمعة للبابا وهو يرتدي معطفًا مستوحى من بالنسياغا – على نطاق واسع.

في الوقت الحالي، لدى الشركة بالفعل قواعد معمول بها تحظر إنشاء "شخصيات عامة مضللة" و"تصوير الأحداث" مع "إمكانية التضليل". كان بلومبرج لا يزال قادرًا على إنشاء صور معدلة لترامب مغطى بالسباغيتي باستخدام الإصدار الأقدم من نظام Midjourney، بينما رفض الإصدار الأحدث إنشاء صور معدلة للرئيس السابق. وبطبيعة الحال، حتى لو حظرت ميدجورني صور السياسيين البارزين، فإنها لن تؤدي إلا إلى حماية منصتها من إثارة غضب النقاد والتحول إلى مركز الاهتمام في موسم الانتخابات هذا. ولن يمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حملات التضليل السياسي أو نشر معلومات مزيفة تهدف إلى التلاعب بالانتخابات ككل.

كما اتخذت شركات التكنولوجيا الأخرى خطوات للمساعدة في منع التضليل السياسي، أو على الأقل للمساعدة في تسهيل التعرف عليه. سيبدأ ChatGPT قريبًا في وضع علامات على الصور التي تم إنشاؤها باستخدام DALL-E 3، بينما تعمل Meta على تطوير تقنية يمكنها اكتشاف والإشارة إلى ما إذا كان قد تم إنشاء صورة أو فيديو أو مقطع صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.