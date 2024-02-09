Ubisoft تكشف عن تفاصيل Star Wars Outlaws وAssassin's Creed Red في مايو

مع وجود عدد قليل من الألعاب التي لاقت استحسانًا في الأشهر الأخيرة، ستتطلع Ubisoft إلى الحفاظ على زخمها حتى عام 2024 وما بعده. ربما يستعد الناشر لاستضافة حدث Ubisoft Forward في شهر مايو، حيث وعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول العديد من مشاريعه القادمة.

وفي تقرير أرباح الشركة الأخير، قالت إنها ستكشف في مايو عن الجزء الأكبر من تشكيلة منتجاتها للسنة المالية 2024-25، والتي تستمر حتى مارس 2025. وستكشف عن مزيد من التفاصيل حول Star Wars Outlaws ولعبة Assassin's Creed اليابانية التي تحمل الاسم الرمزي "Red"، بالإضافة إلى عناوين الهواتف المحمولة المجانية The Division Resurgence وRainbow Six Mobile. سيصل الأخير بعد عامين تقريبًا من المتوقع في البداية.

أشارت Ubisoft سابقًا إلى أن لعبة Outlaws، والتي من المقرر أن تكون لعبة حرب النجوم ذات عالم مفتوح حقًا، من المقرر أن تصل في وقت لاحق من هذا العام. يمكننا أيضًا أن نتوقع الآن إصدار Assassin's Creed Red (أو أيًا كان اسمه الرسمي) قبل أبريل 2025 أيضًا.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تكون هناك بعض الأخبار على جبهة XDefiant قريبًا أيضًا. تتوقع Ubisofot "مساهمة محدودة من XDefiant" في أرباحها النهائية خلال هذا الربع، لذلك ربما يكون هذا هو الوقت الذي ستصل فيه لعبة إطلاق النار التكتيكية المجانية. بالإضافة إلى ذلك، وبعد العديد من التأخيرات، ستصدر Ubisoft أخيرًا لعبة Skull and Bones الأسبوع المقبل.