مايكروسوفت تسرح 86 موظفاً في Skylanders studio Toys for Bob

لقد لفتت عمليات تسريح العمال بعد الاستحواذ التي قامت بها Microsoft في Activision Blizzard انتباه لجنة التجارة الفيدرالية بالفعل. الآن نحن نعرف المزيد عن الاستوديوهات الفرعية التي ستتلقى الضربة. تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة San Francisco Chronicle (عبر Eurogamer)، حيث أدرجت إشعارات California WARN 86 عملية تسريح مجدولة قادمة في شركة تصنيع Skylanders Toys for Bob و76 عملية تسريح في Call of Duty: Vanguard Developer Sledgehammer Games.

تشترط ولاية كاليفورنيا على الشركات إخطار الولاية بعمليات التسريح القادمة للعمال، وذلك بفضل قانون عام 1988 الذي ينص على إشعار مدته 60 يومًا بشأن تخفيض عدد الموظفين (إذا وصلوا إلى حدود معينة). تشير أحدث تنبيهات WARN لـ Activision Blizzard إلى وجود 86 تخفيضًا قادمًا في عنوان في نوفاتو، كاليفورنيا - مطابقة لـ Toys for Bob's Office - اعتبارًا من 30 مارس. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة San Francisco Chronicle عن ملف ولاية كاليفورنيا الذي يشير إلى أن مكاتب Toys for Bob ستغلق.

تشتهر شركة Toys for Bob بقيادة مفهوم "الألعاب إلى الحياة"، الذي تبنته نينتندو لاحقًا مع أميبو. تشمل أكثر المشاريع الناجحة التابعة لشركة Activision Blizzard سلسلة Spyro the Dragon وSkylanders وCrash Bandicoot 4: It’s About Time. ذكرت The Gamer في أواخر شهر يناير أن شركة Toys for Bob ستخفض 40% من موظفيها، وهو ما كان سيبلغ حوالي 35 وظيفة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، سيفقد 76 موظفًا آخر في Activision Blizzard وظائفهم (أيضًا في 30 مارس) في عنوان في سان ماتيو، كاليفورنيا، المطابق للمقر الرئيسي لشركة Sledgehammer Games. قام الاستوديو بتطوير العديد من ألعاب Call of Duty أو المساهمة فيها، بما في ذلك CoD: Modern Warfare 3 (2011)، CoD: Advanced Warfare (2014)، CoD: WWII (2017) و CoD: Vanguard (2021). تأسس الاستوديو في عام 2009. وذكرت شركة Insider Gaming في شهر يناير أن شركة Sledgehammer Games ستغلق مكاتبها وتتحول إلى أماكن بعيدة تمامًا.

وفي أواخر يناير، قالت مايكروسوفت إنها ستلغي 1900 وظيفة عبر فرق Xbox وActivision Blizzard وZeniMax (Bethesda). قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الأربعاء، بحجة أن الجولة الكبيرة من عمليات تسريح العمال "تتعارض مع تصريحات مايكروسوفت في هذه الدعوى". طلبت الوكالة الحكومية وقفًا مؤقتًا لعملية استحواذ Microsoft على Activision Blizzard، والتي بدت وكأنها مغلقة بعد موافقة هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة على عملية الشراء بقيمة 69 مليار دولار في أكتوبر.

وقع ما يقدر بنحو 10500 عامل في صناعة الألعاب ضحية لتسريح العمال في عام 2023. وقد شهدنا بالفعل 6000 آخرين في عام 2024، بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من العام الجديد. لقد كان ذلك جزءًا من عام مدمر من عمليات تسريح العمال على نطاق أوسع في صناعة التكنولوجيا.