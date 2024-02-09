وزارة الشباب تنفذ المحور الرابع من برنامج ريادة الأعمال "ابدأ وحسن مشروعك"

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب " الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة " المحور الرابع من برنامج ريادة الأعمال " ابدأ وحسن مشروعك"، من خلال إقامة الدورة التدريبية أبدأ مشروعك SYB لمدة 5 أيام، بنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا، وبمشاركة ٢٣ مستفيد من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم وإعداد الشباب لسوق العمل، والسعي نحو تغيير المفاهيم المتعلقة بثقافة العمل الحر وتحديد المسار المهني، وإتاحة فرص لإنشاء مشروعات صغيرة من خلال استثمار الاتفاقيات المبرمة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

تجدر الاشارة الي أن الفئة المستهدفة للبرنامج هي المرحلة السنية من(21 - 45) من الحاصلين على مؤهل (عالي – فوق المتوسط - متوسط)

وكانت المشروعات المقترحة :

خياطة وتفصيل

صالة تدريب Gym

بقالة

إعادة طلاء الأواني المنزلية

مشغولات يدوية

ملابس رياضية

تسمين مواشي.