وفاة الإعلامى عمرو رزق وتشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة

أكرم حسني والمذيع محمد نشأت ينعيان الاعلامى عمرو رزق

توفى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإعلامي عمرو رزق ، الرئيس الأسبق لشبكة قنوات on، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعة، بمسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.



كما نعى العديد من الإعلاميين والصحفيين وعدد من الفنانين الإعلامي عمرو رزق، منهم: المذيع محمد نشأت مذيع في راديو 9090، وكتب عبر حسابه على فيسبوك، الآتي: عمرو رزق واحد من كام واحد يدوب اللي اسمهم أسطوات الشغلانة.. عمرو صاحبي.. عمرو جدع راجل بيفهم.. عمرو رزق في ذمة الله.. مع السلامة يا صاحبي وهنكمل كلامنا في الجنة ويمكن ساعتها أكون جايبلك خبر حلو.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



كما نعاه الفنان أكرم حسني، حيث كتب عبر حسابه على انستجرام "كنت ديمًا بتقول لسه أجمل يوم ماجاش.. يارب النهارده يكون أجمل أيامك هتوحشني يا عمرو.

