سلسلة Sonic العرضية Knuckles قادمة إلى Paramount+ في 26 أبريل (فيديو)

كشفت شركة Paramount+ عن عرض دعائي جديد لسلسلة ألعاب Sonic العرضية Knuckles. تدور أحداث العرض المكون من ست حلقات بين أحداث Sonic the Hedgehog 2 وتكملة لها، والتي ستصل إلى دور العرض في ديسمبر المقبل.

إدريس إلبا يعبر مرة أخرى عن اسم إيكيدنا. هذه المرة، سيقوم ناكلز بتدريب الرفيق البشري ويد ويبل (آدم بالي) ليصبح محاربًا، بينما يصد في الوقت نفسه أولئك الذين يريدون استخدام قوته لوسائل شريرة.

المقطورة مسلية بما فيه الكفاية. هناك هفوة جيدة حول العدو اللدود للكلب وهي تحدد مقدمة العرض بدقة. سيتم عرض جميع حلقات Knuckles على Paramount+ في الولايات المتحدة وكندا في 26 أبريل. وسيصل العرض إلى Paramount+ في مكان آخر في اليوم التالي. سيحتاج الناس في اليابان إلى الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العام لمشاهدة العرض.