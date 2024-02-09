مرشحون مؤيدون لـ"عمران خان" يتصدرون نتائج الانتخابات في باكستان

استعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” في تقرير لها، تصدر المرشحين المستقلين المؤيدين لرئيس الوزراء الأسبق -المسجون حاليًا- عمران خان، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في باكستان، بحسب ما أظهرت نتائج استطلاعات غير رسمية، بثّتها قنوات تلفزة محلية، اليوم الجمعة.

حركة الإنصاف الباكستانية

ومُنعت "حركة الإنصاف الباكستانية" التي يتزعمها "خان" من خوض الانتخابات كحزب، لكن الاستطلاع غير الرسمي الذي بثت نتائجه قنوات التلفزة المحلية أظهر أن المرشحين المستقلين، بمن فيهم عشرات ممن اختارهم حزبه، يتقدمون في معظم الدوائر الانتخابية، سواءً في انتخابات البرلمان الاتحادي أو انتخابات البرلمانات الإقليمية.

لجنة الانتخابات الباكستانية

وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، عبر بيانات على موقعها الإلكتروني، نتائج أربعة مقاعد، وذلك بعد مرور أكثر من 12 ساعة على انتهاء التصويت في الانتخابات العامة.