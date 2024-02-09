روسيا: بيع صواريخ "جافيلين" الأمريكية لكوسوفو انتهاكا للقانون الدولي

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بيع الولايات المتحدة صواريخ "جافيلين" للسلطات الانفصالية في إقليم كوسوفو الصربي سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أعلن البنتاغون عن خططه لتزويد بريشتينا بـ 24 نظاما مضادا للدبابات من نوع "جافيلين" و246 صاروخا لها".

وتابع قائلا إن "هذه الخطوة الاستفزازية ستكون انتهاكا فظا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن "واشنطن وأتباعها يستمرون بالدعم النشط للنهج العدواني لألبان كوسوفو، المعادي للصرب".

يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار لإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، والذي اعترفت واشنطن باستقلاله.