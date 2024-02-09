الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

3 مباريات ودية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض 3 مواجهات ودية قبل لقاء الاسماعيلي المنتظر في الدوري المصري الممتاز.

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض سيخوض 3 مواجهات ودية استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الدوري، لافتًا أن ملعب حلمي زامورا يحتاج إلى الصيانة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو العز في تصريحات تليفزيونية: "لم يكن هناك صيانة للملعب منذ 3 سنوات، وخلال الـ10 أيام المقبلة سنخوض التدريبات في ملعب الهدف وسيكون هناك شركة متخصصة لصيانة ملعب حلمي زامورا".

وأضاف: "سيكون هناك مباراتين وديتين مع أندية الدوري ومباراة أخرى مع فريق الناشئين قبل مواجهة الإسماعيلي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

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