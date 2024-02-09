3 مباريات ودية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض 3 مواجهات ودية قبل لقاء الاسماعيلي المنتظر في الدوري المصري الممتاز.

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض سيخوض 3 مواجهات ودية استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الدوري، لافتًا أن ملعب حلمي زامورا يحتاج إلى الصيانة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو العز في تصريحات تليفزيونية: "لم يكن هناك صيانة للملعب منذ 3 سنوات، وخلال الـ10 أيام المقبلة سنخوض التدريبات في ملعب الهدف وسيكون هناك شركة متخصصة لصيانة ملعب حلمي زامورا".

وأضاف: "سيكون هناك مباراتين وديتين مع أندية الدوري ومباراة أخرى مع فريق الناشئين قبل مواجهة الإسماعيلي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.