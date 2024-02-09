أيمن يونس: فيتوريا سبب ظهور النني بمستوى سيء مع المنتخب

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني سبب تراجع مستوى محمد النني مع الفراعنة أثناء توليه مهمة تدريب الفراعنة في الفترة الأخيرة.



وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا سبب ظهور محمد النني بمستوى سيء مع المنتخب بسبب طريقة اللعب التي كان يعتمد عليها المدرب البرتغالي في تدريب الفراعنة ".



وتابع يونس:"النني لاعب كبير ومحترف وعنصر مهم في صفوف المنتخب الوطني ولكن البرتغالي روي فيتوريا سبب ظهوره بمستوى سيء مع منتخب الفراعنة ".

أيمن يونس: حسام حسن الخيار الأنسب للمنتخب حاليًا



أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن قرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من جانب اتحاد الكرة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.



وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني هو الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة وأتوقع أن ينجح في مهمته الجديدة مع منتخب الفراعنة ".



وتابع يونس: "المنتخب قدم آداء مخيب للآمال في أمم إفريقيا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا وقرار رحيله جاء في توقيت مثالي ".