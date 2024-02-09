الجمعة 09 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بونو: الهلال نادي كبير والجماهير المغربية تساندنا دائمًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب الحارس المغربي ياسين بونو،عن سعادته البالغة بتواجده داخل صفوف نادي الهلال السعودي في الفترة الحالية.

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وحصل الهلال على لقب كأس موسم الرياض بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المملكة أرينا في ختام منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

وقال بونو في تصريحات تلفزيونية "رغم التوقف إلا ان فريق الهلال باقي على مستواه، الهلال نادي كبير في كل شيء".

وأضاف: "الجماهير المغربية دائمًا تساندنا، ونريد نعطيهم صورة جميلة للاعب المغربي".

وقبل مواجهة الليلة ودع منتخب المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16 بهزيمة على يد جنوب إفريقيا. 

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