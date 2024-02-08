إمام عاشور يحيي ذكرى شهداء الزمالك

فاجأ إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، جماهير القلعة البيضاء بصورة إحياء ذكرى شهداء حادثة الدفاع الجوي، من جماهير الزمالك.

وتتوافق اليوم ذكرى حادثة الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 20 من جماهير الزمالك، خلال مواجهة إنبي في الدوري المصري عام 2014.

وكان إمام عاشور قد رحل عن الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي منتقلًا إلى ميتلاند الدنماركي، قبل أن ينضم لـ الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وقام إمام عاشور بنشر صورة للشهداء الـ20 في نادي الزمالك، الذين راحوا ضحايا في واقعة الدفاع الجوي عام 2014.

وكتب عاشور على الصورة، قائلًا: "لن ننساكم .. في إشارة الى شهداء نادي الزمالك".

وظهر إمام عاشور وهو يرتدي واقي رأس، خلال تدريبات النادي الأهلي، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، مما أثار القلق حول إصابته.

ولكن وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن إمام عاشور ارتدى واقي الرأس، بناءً على نصيحة طبية، بعد إصابته بارتجاج في المخ، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.