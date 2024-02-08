أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى

طلب أحمد عبد القادر لاعب الأهلى، من إدارة ناديه الموافقة على رحيله لخوض تجربة الاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتلقى أحمد عبد القادر عرضاً رسمياً من نادي سيفاس سبور التركى للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع خيار أحقية الشراء في نهاية الموسم، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية فى تركيا والتي ستغلق مساء غدا الجمعة.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة المدرب السويسري مارسيل كولر لرحيل عبدالقادر عن صفوف القلعة الحمراء، ويتبقى الاتفاق على المقابل المادي بين الطرفين.

وخاض أحمد عبد القادر 7 مباريات مع الأهلي في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، بواقع 248 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وساهم في تمريرتين حاسمتين.

يحتل سيفاس سبور المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.