Funimation تبث آخر أنمي لها في 2 أبريل

اشترت شركة Sony Funimation Crunchyroll من WarnerMedia مقابل 1.175 مليار دولار في عام 2020، وبدأت تحولها إلى خدمة اشتراك أنيمي موحدة تحت اسم الأخيرة بعد عام من الإعلان عن الصفقة. بحلول عام 2022، أضافت Crunchyroll بالفعل أكثر من 50 عرضًا كانت إما حصرية لـ Funimation ولم تكن متاحة مع الدبلجة لمكتبتها. الآن، يبدو أنهم على وشك الانتهاء من توحيد خدماتهم: كشفت Funimation أنها ستغلق تطبيقها وموقعها الإلكتروني القديم في 2 أبريل.

في صفحة نهاية الخدمات الخاصة بـ Funimation، ذكرت أن معظم محتواها قد تم ترحيله بالفعل إلى Crunchyroll. أولئك الذين لم يغادروا Funimation بعد، سيتم نقلهم تلقائيًا - كل ما عليهم فعله هو استخدام بيانات الاعتماد الحالية لتسجيل الدخول إلى موقع Crunchyroll الإلكتروني. بعد تسجيل الدخول، ستتلقى رسالة تخبرهم بأنه يتم ترحيل قوائم المراقبة والسجل الخاصة بهم أيضًا.

سيُطلب من المشاهدين الذين لديهم حساب Funimation وCrunchyroll دمج بياناتهم من كلتا الخدمتين أو اختيار استخدام بياناتهم من إحداهما. وبعد 2 أبريل، سيتم إرسال فواتيرهم عبر Crunchyroll وستتبع أسعارها، والتي تبدأ بسعر 8 دولارات شهريًا. لسوء الحظ، فإن عملاء Funimation الذين يمتلكون نسخًا رقمية مكملة لأقراص DVD أو Blu-ray التي اشتروها سيفقدون إمكانية الوصول إليها لأن Crunchyroll لا يدعمها. قال Funimation: "[W] نعمل باستمرار على تحسين عروض المحتوى لدينا وتزويدك بتجربة بث استثنائية للرسوم المتحركة". "نحن نقدر تفهمك ونشجعك على استكشاف مكتبة الأنيمي الواسعة المتوفرة على Crunchyroll."