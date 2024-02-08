تأجيل Homeworld 3 مرة أخرى حتى مايو

أعلنت شركة Gearbox Publishing وBlackbird Interactive أن لعبة Homeworld 3، وهي التكملة التي طال انتظارها للعبة الإستراتيجية الواقعية Homeworld 2 التي يبلغ عمرها 20 عامًا، قد تم تأجيلها مرة أخرى. ومن المقرر الآن أن يتم إصداره في 13 مايو 2024، بعد شهرين من ظهوره لأول مرة في 8 مارس.

تم اتخاذ قرار التأجيل بعد عملية تشغيل قام بها مستخدمون من خارج الشركة. وكتب الفريق: "أدى ذلك إلى رؤى ومنظورات إضافية سيتم دمجها لجعل Homeworld 3 أفضل تجربة ممكنة". من المحتمل أيضًا أن يؤثر العرض التوضيحي العام على القرار، حيث يُظهر بعض المشكلات مثل الكاميرا المزعجة وعناصر التحكم الأخرى.

كان من المقرر في الأصل إصدار Homeworld 3 في عام 2022، ولكن تم تأجيله حتى عام 2023 وفي وقت لاحق من فبراير 2024، ثم مرة أخرى قليلاً حتى 8 مارس. على الرغم من أن مستخدمي الإصدار التجريبي العام وجدوا بعض العناصر مشوشة، إلا أن اللعبة ولدت تعليقات إيجابية أيضًا، لذا فإن إصدار 13 مايو الجديد قد يكون التاريخ واقعيا.

Homeworld 3 هو تكملة طموحة لسابقتها الشهيرة، حيث تحاول التقاط الأجواء التي أحبها الناس أثناء تقديم أوضاع جديدة بما في ذلك PvP والتعاونية. تتمتع الأخيرة (ألعاب الحرب) بجانب من لعبة روجلايك يؤكد على التنسيق مع زملائها اللاعبين وقد تكون بمثابة الآس في العنوان الجديد. على أية حال، يعد شهر مايو شهرًا هادئًا بشكل عام لإصدارات الألعاب، لذا إذا تم تحديد الموعد الأخير، فسيكون هذا هو الوقت المناسب للدخول في لعبة RTS معقدة.