المصري " 2005 " يفوز على البنك الأهلي برباعية في بطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 35 نقطة من خمسة عشر مباراة محتلًا المركز الثاني خلف فريق النجوم والذي يحتل المركز الاول برصيد 38 نقطة من ستة عشر مباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدفين للاشئ سجلهما عبد الوهاب نادر ومحمد أكرم في الدقيقتين الثامنة والثانية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني يضيف أحمد أبو الفتح الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والعشرين ، قبل أن يختتم الوافد الجديد محمود سيد "حمو" الهدف الرابع في الدقيقة الأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر، أحمد صلاح لخط الظهر ، محمد اكرم ، معاذ صلاح الدين ، محمود أشرف لخط الوسط ، أحمد بركات ، أحمد أبو الفتح ، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد رامي ، محمود سيد " حمو " ، محمد أيمن.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.