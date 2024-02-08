الهلال يتقدم بهدفين في الشوط الاول على النصر

تفوق الهلال على النصر في الشوط الأول بهدفين دون رد في المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا في نهائى الدورة الودية بالرياض 2024.

افتتح سافيتش التسجيل للهلال في الدقيقة 16 ثم أضاف سالم الدوسري هدفا ثانيا في الدقيقة 30.

وكان الهلال قد فاز على انتر ميامي بنتيجة 4/3 في أولى مواجهات كأس موسم الرياض قبل أن يخسر انتر ميامي بسداسية نظيفة أمام النصر.

ويقام اليوم ديربي الرياض بين النصر والهلال في لقاء حسم اللقب، ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل لضمان الكأس، بينما لا بديل عن الفوز من جانب الهلال.

وتقابل الهلال والنصر فى 190 مباراة سابقة منها 175 مواجهة رسمية، الكفة تميل لصالح الهلال بـ77 فوزًا مقابل 64 للنصر، فيما سيطر التعادل على 49 مواجهة