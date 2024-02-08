الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

اعرفي الطريقة الأصلية لعمل التبولة اللبنانية

التبولة
التبولة

التبولة من السلطات اللبنانية التي صدرتها لبنان إلى العالم، وتختلف كل دولة بطريقة تحضيرها لها، فتعتمد على الألوان المتعددة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

 

التبولة

طريقة عمل التبولة اللبنانية

المقادير

- بقدونس : حزمتان (مغسول ومفروم فرماً ناعماً) 

- النعناع : ربع باقة (طازج ومغسول ومفروم فرماً ناعماً) 

- برغل : نصف كوب (ناعم) 

- طماطم : 250 غراماً (مقطعة مكعبات صغيرة) 

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومقطع مكعبات صغيرة) 

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض) 

- زيت الزيتون : ربع كوب 

- الفلفل الحلو : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة) 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- خس : حسب الرغبة (للزينة) 


طريقة التحضير

انقعي البرغل في نصف كمية عصير الليمون.

ضعي مكعبات الطماطم، والبصل، والنعناع، والبقدونس، والبرغل، في وعاء، وقلّبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضيفي زيت الزيتون، والملح، والفلفل الحلو، وباقي كمية عصير الليمون، وقلّبي جيداً.

ضعي التبولة في طبق التقديم، وزيّنيها بأوراق الخس، ثم قدميها فوراً.

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