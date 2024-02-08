حمزة خالد يتوج ببطولة سلوفنيا الدولية المفتوحة للاسكواش تحت 13 سنة

حقق اللاعب المصري الناشئ حمزة خالد، لاعب نادي هليوبوليس تحت 13 سنة الفوز ببطولة سلوفنيا الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه في قبل النهائي علي البلغاري سباز ابريشيموف و تغلبه في النهائي علي بطل قطر.

وهنئ المجتمع المصري للأسكواش عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب حمزة خالد، قائلا.. «الف مبروك بطلنا الصغير حمزة لفوزك ببطولة سلوفنيا الدولية المفتوحة للاسكواش، تحت ١٣ سنة- اطيب الامنيات لبطلنا الصغير بأذن الله».

وعبر حمزة خالد، عن فرحته بالفوز بهذه البطولة قائلا: فخور برفع علم بلادي فى محفل دولي مثل هذا، مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية، ولكن بالإصرار والتدريب والجهود وتوفيق ربنا قبل كل شيء استطعنا تحقيق الفوز في هذه البطولة».

ويعتبر الاتحاد المصري للأسكواش هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة تتكون من الاندية والهيئات الرياضية والشبابية و تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ومقره القاهرة ويهدف الى نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنسيق النشاط بين أعضائه، حيث يختص الإتحاد بوضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية والارتقاء بمستواها، و إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التى تشترك فيها الهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج .