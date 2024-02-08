كاسبرسكي تكشف طرق تجنب الاحتيال في مباريات السوبر بول

حطمت مباريات السوبر بول (مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم في الولايات المتحدة) أرقاماً قياسية للمشاهدات، حيث وصلت إلى 113 مليون مشاهد في عام 2023، لتصبح الحدث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة وحول العالم على حد سواء، كما جرى بث المباراة في العديد من البلدان. ويعد عرض Halftime Show الذي يتوسط مباريات سوبر بول ظاهرة ثقافية شعبية. وفي العام الماضي، شاهد أكثر من 100 مليون شخص أداء «ريانا» على الهواء مباشرة. لكن وعلى الرغم من أن هذا الحدث العالمي يأسر الجماهير ووسائل الإعلام، فإنه يجذب الجهات الإجرامية التي تشكل تهديداً. وضمن سعيهم لاستغلال الاهتمام الشعبي، يلجأ المحتالون إلى أساليب قديمة، كما يبتكرون طرقاً جديدة لتحقيق الربح من هذا الحدث بشكل احتيالي. وقد حدد خبراء كاسبرسكي العديد من هذه الحالات:

.1 متاجر البضائع المشبوهة

قبل الأحداث الرياضية الكبرى، يزداد الطلب على البضائع التي تحمل شعارات الفرق المفضلة مثل الملابس والإكسسوارات. ويستغل المحتالون ذلك عبر إنشاء مواقع تصيد تبيع السلع غير الرسمية أو تحاكي مظهر المتاجر الحقيقية مثل NFL Shop وFanatics. ولدى شرائهم السلع عبر مواقع مثل هذه، يخاطر العملاء بكونهم لن يحصلوا على ما طلبوه أصلاً، كما أنهم يشاركون معلوماتهم المصرفية مع المحتالين، وهو أمر مثير للقلق أكثر حتى. ومن أمثلة هذه المواقع الاحتيالية:



لحماية الأموال والبيانات الشخصية، يُنصح بشراء البضائع من مواقع الويب الرسمية فقط والتحقق بعناية من عنوان الموقع في شريط العناوين.

2. تحويلات العملات المشفرة المشبوهة

باتت الرموز المشفرة المرتبطة بالأحداث العالمية رفيعة المستوى، مثل كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية شائعة في الآونة الأخيرة. ولا تعد مباراة سوبر بول استثناءً، إذ ظهرت رموز مشفرة جديدة متعلقة بها في الفترة التي سبقتها.

يهدف مطورو عمليات الاحتيال هذه إلى الاستفادة من مستخدمي العملات المشفرة المهتمين بالأحداث المهمة. وعادةً ما تكون هذه الرموز قصيرة العمر، لذا ينصح خبراء كاسبرسكي بالحذر، حيث يخاطر المستثمرون بخسارة أموالهم لدى شراء هذه الرموز. كما عليك توخي الحذر من المواقع غير المألوفة التي تحاول بيع السلع لك، وعليك ألا تشارك تفاصيل محفظة العملة المشفرة الخاصة بك مثل كلمات المرور والكلمات الأولية أبداً.

3- البث الذي لا يعمل

تعد مواقع التصيد الاحتيالي التي تتنكر كخدمات بث إحدى الأمثلة الأخرى لمحاولات الاستفادة من الاهتمام الشعبي في السوبر بول. إذ تعرض هذه المواقع على المستخدمين فرصة التسجيل للوصول إلى البث المباشر لمباريات السوبر بول مجاناً. لكن تطلب هذه المواقع التفاصيل المصرفية للمستخدمين بحجة إثبات أنهم ليسو روبوتات. وعند إدخال المعلومات، يجد المستخدمون أنفسهم مشتركين بخدمات دون علمهم مع سحب دوري للمال ودون الوصول إلى البث الموعود أصلاً.

لتجنب الوقوع ضحية لهذا النوع من مواقع التصيد الاحتيالي، كن يقظاً بشأن الروابط الموجودة على الإنترنت أو في رسائل البريد الإلكتروني. أما عن مشاهدة المباريات، اختر دوماً خدمات البث الرسمية. كما يمكن أن تحسن من أمانك عبر ممارسات مثل تجنب مواقع التصيد الاحتيالي في المستقبل، وتثبيت تطبيق أمني موثوق به يحذرك من الخطر عند الدخول إلى موقع احتيالي.

لضمان تجربة سوبر بول آمنة وممتعة، يشارك خبراء كاسبرسكي بعض النصائح التي تحمي أجهزتك ومعلوماتك:

1. كن حذراً من رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والروابط المرفقة بها. حيث يمكن أن تبدو عمليات التصيد الاحتيالي مقنعة للغاية، كما يمكن أن تستغل عدم انتباه المستخدمين لها. وعليك إيلاء اهتمام خاص برسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على عروض مغرية من المنظمات الرياضية، والمصارف، والمتاجر عبر الإنترنت، ومن الأفضل دائماً العثور على الموقع الرسمي والتحقق من توفر العرض هناك.

2. قم بحماية نفسك واستخدم إحدى أبسط الطرق للحماية من عمليات التصيد الاحتيالي عبر تثبيت واستخدام تطبيق أمني مناسب. حيث تتضمن وظائف هذه التطبيقات تنبيه المستخدمين عندما يكونون على وشك الانتقال إلى موقع غير موثوق به.

3. تذكر أن مشاريع العملات المشفرة ليست جديرة بالثقة بالضرورة. لذا ولتأمين أموالك، من الأفضل اختيار خدمات التداول التقليدية وتجنب ما يسمى بالعملات البديلة (التي عادة ما تكون غير معروفة).

4. استخدم تطبيق إدارة كلمات مرور موثوق به ليحافظ على حماية بياناتك من المهاجمين. إذ تسمح هذه التطبيقات بإنشاء كلمات مرور فريدة قوية، وتخزين بيانات التعريف والتفاصيل المصرفية بأمان، وذلك بالإضافة إلى تحذيرك في حالة تسرب بيانات حسابك أو بيانات محفظة عملاتك المشفرة.