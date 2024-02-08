تحديث Apple Vision Pro يحسن مظهر الصور الرمزية

إحدى الميزات الرئيسية لسماعة رأس الحوسبة المكانية Vision Pro VR من Apple هي الشخصيات التي تتيح للأشخاص رؤية نسخة رقمية من أنفسهم أثناء المكالمات واجتماعات Zoom وما إلى ذلك. عند الإطلاق، بدت مخيفة بعض الشيء، لكن Apple قامت بتحسينها بشكل كبير في أحدث إصدار، وفقًا للمشاركات على X التي رصدتها MacRumors. لقد أصبحت الآن أكثر واقعية، لذا يبدو المستخدمون أقل شبهاً باللوحات الانطباعية وأكثر شبهاً بالبشر.

بمجرد تثبيت تحديث VisionOS 1.1، ستتم مطالبتك باستعادة شخصيتك للحصول على "آخر تحديثات المظهر" - ويبدو أن هذا يتم جزئيًا مع إيقاف تشغيل سماعة الرأس والإشارة إلى وجهك. يشعر معظم المستخدمين أن الشخصيات المحدثة أصبحت أفضل، ومن الناحية البصرية، تبدو أقل ضبابية ولمسة أكثر واقعية، بالإضافة إلى أن النسب تبدو أفضل.



للتذكير، الشخصيات هي تمثيل رقمي للمستخدمين تم إنشاؤه بواسطة بيانات من مستشعرات سماعات الرأس وخوارزمية جديدة للتعلم الآلي. لقد تم تصميمها لتكون "تمثيلًا مكانيًا أصيلًا" لشخص يظهر تعبيرات وجهه وحركات يديه - لذلك لن تكون أحمقًا يرتدي قناعًا في المكالمات الجماعية.

إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك، فإن ميزة مشابهة تسمى EyeSight تُظهر للآخرين نسخة رقمية من عينيك عندما ترتدي Vision Pro. لا تزال شركة Apple تطلق على ميزة Personas ميزة تجريبية وتوفر تعليمات مفصلة للحصول على أفضل النتائج.