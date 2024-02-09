UCC: إطلاق خدماتنا في مصر من أهم إنجازاتنا

قال الدكتور حسن علي، الرئيس التنفيذي لشركة UCC العالمية للتكويد، إن إطلاق خدمات شركة UCC العالمية للتكويد في السوق المصرية يعد أهم الإنجازات التي سعت الشركة جاهدة لتحقيقها، بجانب وجود قاعدة كبيرة من الوكلاء لخدماتها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً، في أكثر من 32 دولة حول العالم.

أضاف علي خلال حفل إطلاق خدمات الباركود ورمز الاستجابة السريع QR Code وأنظمة RFID لأول مرة في السوق المصرية، أن الشركة تتطلع لضم العديد من الوكلاء العالميين، لأن مهمة الشركة قائمة على الابتكار والإبداع في عملها من خلال تقديم خدمات وحلول تكنولوجية معتمدة عالمياً ويمكن استخدامها في أي مكان، وعلى غير المعتاد به في الأسواق العالمية، فإن الشركة تقدم خدمات تحديد هوية المنتجات وتتبعها بأسعار تنافسية يتم شراءها مرة واحدة فقط وليست مرتبطة بمدة محددة.

تابع أن شركة UCC العالمية للتكويد تقدم خدمات الباركود الذي يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمنتج المطلوب، بجانب تقديم خدمات رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يعمل على تخزين العديد من المعلومات كالأرقام والحروف بكل اللغات العادية والمعقدة والروابط التشعبية وعناوين البريد الإلكتروني وحتى المعلومات الكاملة الخاصة بالاتصال مع شخص معين، حيث يمكن وصفه بأنه النسخة المطورة أو "الجيل الثاني" من الباركود، بالإضافة إلى أن الشركة تقدم تقنية ال RFID، وتعني تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، وتعتمد على استخدام ملصقات ذات رقم كود مسلسل للتعريف بالمنتج بالإضافة إلى معلومات تسجل على شريحة او رقاقة دقيقة ملحقة بهواني antenna لكي يستطيع استقبال وإرسال البيانات والمعلومات من خلال موجات الراديو.