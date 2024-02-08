UCC العالمية: نهدف إلى تحويل مصر لمركز رقمي عالمي

قال الدكتور أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للترميز UCC - Universal Coding Corporation العالمية، إن الشركة مصرية برأس مال مصري، مشيراً إلى اهتمام الشركة بالبحث والتطوير.

أضاف سويلم خلال الإعلان إطلاق أعمال الشركة في مصر وافتتاح مكتبها الإقليمي بمصر وأفريقيا، أن الشركة ستصدر منتجاتها للخارج باسم مصر.

أشار إلى أن الشركة سعيدة بأنها ستكون أحد مصادر العملة الصعبة لمصر، موضحاً أن الشركة تهدف إلى أن تتحول مصر إلى مركز رقمي عالمي يدعم المعلومات الاستراتيجية والتجارية حول العالم.

أوضح أن ذلك سيتم عبر مساعدة الجهات الحكومية ومؤسساتها ومجتمع الأعمال والشركات العاملة في شتى المجالات خصوصاً الصناعية والتجارية لتحقيق الريادة من خلال التوحيد القياسي والترميز في جميع دول العالم.