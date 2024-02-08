وزارة السياحة تشارك في المعرض السياحي الدولي EMITT بإسطنبول بتركيا

-رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد عدداً من اللقاءات المهنية والإعلامية خلال المشاركة في المعرض

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته الـ 27 والذي يُقام حالياً بالعاصمة التركية إسطنبول ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم.

وافتتح الجناح المصري عدد من المسئولين بدولة تركيا على رأسهم Davut Gül محافظ إسطنبول، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة Hacer Eylül منظمة المعرض، بحضور أمنية الزاهد مديرة مكتب مصر للطيران بإسطنبول، وأحمد على من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و داليا علي مسئول المكتب المركزي للسوق التركي بالإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد زار الجناح المصري نائب وزير السياحة والثقافة التركي، كما شهد إقبالاً كبيراً من شركات السياحة والجهات الحكومية التركية والتي ثمنت المشاركة المصرية في فعاليات المعرض هذا العام.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي أن المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT هذا العام، تعد الأولى منذ أخر مشاركة خلال عام 2016، مؤكداً على اهتمام الوزارة والهيئة بالسوق التركي وتعزيز التعاون مع شركات السياحة والطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، والتي شهدت زيادة خلال عام 2023 بنسبة 230% عن عام 2022، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين الأتراك، لافتا إلى التنسيق المستمر بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري بأنقرة، وقنصل مصر العام بإسطنبول لبحث كيفية العمل على زيادة الحركة الوافدة من خلال زيادة خطوط الطيران بين البلدين سواء المنتظم أو العارض، وتنظيم حملات ترويجية مشتركة مع الشركات التركية.

وخلال المشاركة في المعرض، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، من خلال عرض تقديمي التنوع الذي تتمتع به المنتجات السياحية المصرية والتي من بينها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة المغامرات، وسياحة العائلات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، كما أشار إلى أن المقصد السياحي المصري يمكن للسائح زيارته طوال العام لما يتمتع به من جو دافئ ومشمس وشواطئ خلابة.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات مهنية، حيث التقى مع رئيس هيئة تنشيط السياحة التركية، وممثلي شركة الخطوط الجوية التركية، ورئيس اتحاد شركات السياحة التركية "Tour Sab "، وعدد من منظمي الرحلات بالسوق التركي.

وخلال هذه اللقاءات تم بحث آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى مصر.

كما بحث مع رئيس هيئة تنشيط السياحة التركية تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر وتركيا، وإمكانية التعاون لتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعرف على أحدث وسائل الترويج الحديثة والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

وفي لقائه مع مسئولي شركة الخطوط الجوية التركية تم مناقشة سبل التعاون لجذب المزيد من الحركة السياحية من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق البعيدة إلى مصر، والتي من بينها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا وأمريكا، كما استعرض مسئولو الشركة خطتهم لتوسيع شبكة الطيران بين تركيا ومصر.

كما تم بحث آليات التعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية " Tour Sab " لتنظيم ورش عمل تجمع شركات السياحة المصرية والتركية لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي، وكان قد تم مؤخراً وقبل انطلاق المعرض عقد اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي اتحاد شركات السياحة التركية، وتنظيم زيارة تعريفية لإحدى الشركات السياحية الكبرى إلى مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه الاتفاق على عقد لقاءات مع كبار مسئولي قطاع السياحة والطيران العام والخاص في تركيا على هامش انعقاد المعرض.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام التركية تحدث خلالها عن التطورات التي يشهدها المقصد السياحي المصري والعمل على إطلاق منتجات سياحية جديدة، هذا بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها المواقع الأثرية، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في مصر، والبرامج السياحية المتنوعة التي تجذب السائح التركي.

وتشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعوني ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، وفاترينة لعرض مستنسخات لقطع أثرية وكذلك هولوجرام لقناع الملك توت عنخ آمون وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير، وتبلغ مساحة الجناح 100 م2 بمشاركة عارضين يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدولي EMITT يضم هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة، وتتناول الجلسات التي تُعقد خلال المعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.

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