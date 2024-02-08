اندرايف: ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر

قال رئيس مجموعة إندرايف مارك لوجران، إن السوق المصرية جاذبة جدًا لضخ مزيد من الاستثمارات.

أضاف ماكس، خلال مائدة مستديرة الأربعاء، أن اندرايف على اتصال وثيق مع الحكومة المصرية وتمتثل لقواعدها، وتعمل على استخراج كل التصاريح.

أشار لوجران إلى أن الشركة تتفقد تقييمات السائق والراكب دائما، موضحاً أنه يتم طرح قائمة استرشادية لكيفية التعامل مع الراكب.

أوضح ماكس أن طبيعة الشعب المصري مختلفة لذلك يتم التواصل مع السائقين تليفونيا لإعطائه تجربة مريحة لكيفية التعامل مع الراكب، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع السائقين المهرة حتى يحققوا دخل أكبر.

أشار ماكس إلى أن مستوى رضا الركاب عن اندرايف ارتفع بعد تدريب السائقين، موضحاً أن آخر عاميين أصبحت اندرايف في مستوى جودة أوبر وكريم.

أشار لوجران إلى أمان وسلامة الركاب حجر الأساس في الرحلات، اجتماعات أسبوعية لتحليل المعلومات لدراسة سلامة الراكبين.

تابع لوجران أن الشركة لديها خدمة التتبع يمكن للراكب مشاركة الرحلة مع الآخرين بالإضافة إلى زر الطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات وقائية تمنع السائق من ارتكاب أي مخالفة.

أوضح أن اندرايف لا تركز فقط على سلامة الراكب في السيارة وانما تم إنارة شوارع القاهرة في رمضان الماضي، وسيتم الإعلان عن حملات جديدة في الشهر الكريم القادم.

قال إنه سيتم التركيز على عوامل السلامة من خلال حملات توعية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وسيتم الإعلان عنها قريبا.

تابع أن متوسط دخل الفرد يتدخل فيه عوامل كثيرة وكل مدينة لها متوسط سعر حسب حجم المدينة وفي بعض المدن بيكون سيارة عادية أو مريحة، مشيراً إلى أن نوعين السائقين متفرغ أو عمل جزئي لتحسين الدخل.

قال ماكس إن سائقي اندرايف يحصلون على متوسط دخل أعلى من الشركات المنافسة.

أشار إلى أن الشركة لديها خبرة كبيرة تشاركها مع رواد الأعمال، وتمولهم لخلق فرص عمل أكبر.

أوضح أن الشركة تتطلع لزيادة عدد السائقين لكن دون الإخلال بجودة السائقين.

أنظمة اندرايف نزيهة للغاية ونقدم للراكب خدمة جيد أفضل من تقديم نظام النقاط مع سعر مرتفع لدى المنافسين.

بالنسبة إلى الدفع الإلكتروني ليس عليها طلب كبير لذلك لا تفكر اندريف في تطبيقها في مصر خلال هذه الفترة.