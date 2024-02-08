رئيس الشركة: 200 مليون مستخدم لتطبيق اندرايف حول العالم

قال رئيس مجموعة إندرايف مارك لوجران، إن السوق المصرية مهمة للشركة، مشيراً إلى كتاب لمؤسس الرشمة يحارب عدم العدالة الاجتماعية وسيتم ترجمته للعربية خلال شهر.

أضاف مارك خلال لوجران، خلال مائدة مستديرة الأربعاء، الشركة تهدف للربح ولكن عمولة الشركة 10% حتى يتمتع الراكب بتجربة جيدة ويحصل السائق على دخل كبير.

تابع أن إندرايف متواجدة في 26 مدينة لكننا نطمح لتغطية أكبر، وتحاول الشركة تغطية فئات كثيرة في المجتمع.

أشار إلى أن هناك تحديات للراكب والسائق وهي العمولة والتي تحصل إندرايف على أقل عمولة، بالإضافة إلى تكلفة التضخم لذلك عملت اندرايف على شراكات مع شركات غاز طبيعي.

أوضح أن مشكلة ازدحام المرور تغلبوا عليها من خلال المشاركة في الرحلات.

تابع أن على مستوى العالم 200 مليون شخص يستخدم اندرايف وهي تحتل المرتبة الثانية بعد أوبر، وفي مصر أكثر شركة انتشارا، مصر مجال خصب جدا لنمو اندرايف.

أضاف أن انتشار تطبيقات النقل الذكي مازالت في بدايتها، موضحاً أن الشركة تقلل عمولتها مقارنة بالشركات الأخرى.

قال إن دور الشركة إنها لا تحدد سعر الرحلة بناء على الذكاء الاصطناعي وانما سعر عادل للسائق والراكب، ودوره فقط استرشادي.

تابع أن تطبيق اندرايف الأكثر تنزيلا في مصر، ونطمح لنكون التطبيق الأكثر استخداماً.