مليون مستخدم على Bluesky بعد يوم واحد من افتتاحه للجمهور

شهد Bluesky، البديل المفتوح المصدر لتويتر، ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين الجدد بعد يوم واحد فقط من فتح منصته للجمهور. اكتسبت الخدمة أكثر من 850.000 مستخدم ليصل إجمالي الاشتراكات إلى ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين.

كانت الخدمة في مرحلة تجريبية للمدعوين فقط لمدة عام تقريبًا ونمت إلى ما يزيد قليلاً عن 3 ملايين مستخدم عندما تم افتتاحها رسميًا للجمهور. لديها حاليًا ما يقرب من 4.1 مليون تسجيل، وفقًا لمتتبع عبر الإنترنت. "الأمور تتدحرج هنا"، كتب جاي غرابر، الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky، في منشور على موقع X.

تشير الزيادة في عدد المستخدمين الجدد إلى أنه لا يزال هناك فضول كبير حول النظام الأساسي المدعوم من Jack Dorsey والذي بدأ كمشروع داخلي في Twitter في عام 2019. كما أشار أيضًا إلى أن Meta لم تستحوذ على السوق بالكامل للحصول على بديل Twitter قائم على النصوص. أعلن ميتا الأسبوع الماضي أن تطبيق Threads الخاص بالشركة قد نما إلى 130 مليون مستخدم شهريًا.

قال Graber إن Bluesky تعتزم النمو بوتيرة أبطأ حتى تتمكن من بناء المنصة والبروتوكول الأساسي، دون الضغط الإضافي الذي يمكن أن تسببه الزيادات المفاجئة في النمو. وقد تأكدت بعض هذه المخاوف خلال اليوم الأخير حيث أدى الارتفاع الكبير في النشاط إلى بعض المشكلات الفنية على الموقع، بما في ذلك مشاكل في الخلاصات المخصصة للتطبيق وانقطاع الخدمة لفترة وجيزة بين عشية وضحاها. وقالت الشركة إنه تم حل الانقطاع خلال ساعتين.

سيتوقف جزء كبير من نجاح Bluesky المستقبلي على ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على النمو الجديد والحفاظ على اهتمام جميع مستخدميها الجدد. وشهدت المواضيع أيضًا ارتفاعًا أوليًا في عدد المستخدمين الجدد، ثم تراجعت قبل أن تنتعش في النهاية.

على الرغم من أن Bluesky قد يشبه إلى حد ما Threads أو X، إلا أنه نوع مختلف تمامًا من المنصات وجزء من الحركة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية. يعمل البروتوكول مفتوح المصدر الخاص به مثل واجهة برمجة التطبيقات "المفتوحة بشكل دائم"، وفقًا لـ Graber، ويحتوي الموقع بالفعل على العشرات من المطورين الذين يبنون تجاربهم الخاصة. يوفر Bluesky أيضًا المزيد من ميزات التخصيص للمستخدمين، مع ميزات مثل الخوارزميات المخصصة والقدرة على اختيار إعدادات الإشراف على المحتوى الخاصة بك.