لجنة التجارة الفيدرالية تتهم Microsoft بتحريف خطط Activision Blizzard بعد تسريح العمال

بعد أسبوع واحد من قيام مايكروسوفت بتسريح ما يقرب من 2000 موظف في قسم الألعاب، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية مايكروسوفت بمخالفة تعهدها بالسماح لـActivision Blizzard بالعمل بشكل مستقل بعد الاستحواذ. قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الأربعاء، بحجة أن تقليص الحجم الذي حدث الأسبوع الماضي، الذي أثر على موظفي Activision Blizzard، "يتعارض مع تمثيلات Microsoft في هذه الدعوى". تطالب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بإيقاف مؤقت لاستحواذ Microsoft على Activision Blizzard أثناء قيامها بالتحقيق في مشكلات مكافحة الاحتكار المحتملة.

في حججها المقدمة إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على مدار العامين الماضيين، قالت Microsoft إنها ستتعامل مع Activision Blizzard باعتبارها عملية استحواذ رأسية واقترحت أنها لن تحتاج إلى تسريح العمال، لأنه لن يكون هناك تسريح للعمال. في 30 يناير، أعلنت مايكروسوفت أنها ستلغي 1900 وظيفة عبر Activision Blizzard وZeniMax وXbox بعد تحديد "مجالات التداخل" على وجه التحديد بين Microsoft وActivision Blizzard. هذا التناقض هو جوهر شكوى لجنة التجارة الفيدرالية.

وجاء في شكوى لجنة التجارة الفيدرالية: "إن خطة مايكروسوفت التي تم الإبلاغ عنها أخيرًا لإلغاء 1900 وظيفة في قسم ألعاب الفيديو الخاص بها، بما في ذلك وحدة Activision التي استحوذت عليها حديثًا، تتعارض مع الإقرارات السابقة التي قدمتها إلى هذه المحكمة". "على وجه التحديد، ذكرت Microsoft أن عمليات تسريح العمال كانت جزءًا من" خطة تنفيذ "من شأنها تقليل" مجالات التداخل "بين Microsoft و Activision، وهو ما يتعارض مع اقتراح Microsoft إلى هذه المحكمة بأن الشركتين ستعملان بشكل مستقل بعد الاندماج ".

على الرغم من أن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة وافقت على استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار في أكتوبر، إلا أن لجنة التجارة الفيدرالية لم تشعر بالرضا فيما يتعلق بمخاوفها المتعلقة بمكافحة الاحتكار. لا تزال لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تتحدى عملية الاستحواذ، مما يعني أن هناك احتمال أن تضطر Microsoft إلى تجريد Activision Blizzard بالكامل أو جزء منه.

في الشكوى المقدمة يوم الأربعاء، جادلت لجنة التجارة الفيدرالية بأن عمليات التسريح الأخيرة للعمال تقوض أيضًا قدرتها على طلب إعانة للموظفين الذين تأثروا سلبًا في عملية الاستحواذ.

تنضم عمليات تسريح العمال في Microsoft إلى سيل من عمليات التسريح الجماعي في صناعة ألعاب الفيديو، وتحديداً في الأشهر القليلة الماضية. ما يقدر بنحو 10500 شخص في ألعاب الفيديو فقدوا وظائفهم في عام 2023 - وبالفعل في عام 2024، تم تسريح 6000 عامل.