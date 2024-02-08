ديزني تستثمر 1.5 مليار دولار في Epic Games لإنشاء عالم الألعاب والترفيه

أعلنت شركة ديزني يوم الأربعاء أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في شركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة Fortnite.

قالت ديزني، في بيان لها، إنه كجزء من هذه المبادرة، ستقوم Disney وEpic Games بإنشاء "عالم ألعاب وترفيه" جديد تمامًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

كتب بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في البيان: "علاقتنا الجديدة المثيرة مع Epic Games ستجمع بين العلامات التجارية والامتيازات المحبوبة لشركة Disney مع لعبة Fortnite ذات الشعبية الكبيرة في ألعاب تحويلية جديدة وعالم ترفيهي". "يمثل هذا أكبر دخول لشركة ديزني على الإطلاق إلى عالم الألعاب ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع".



سيتمكن اللاعبون من "اللعب والمشاهدة والتسوق والتفاعل مع المحتوى والشخصيات والقصص من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وAvatar والمزيد" في عالم الترفيه الجديد، والذي سيتم تشغيله بواسطة محرك Unreal Engine الرائد من Epic. تستخدم ديزني حاليًا Unreal Engine لإنتاج الأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى المستخدم في حدائق ديزني الترفيهية حول العالم. لقد عقدت أيضًا شراكة مع Epic Games سابقًا لجلب شخصيات من Marvel وTron وStar Wars إلى Fortnite.

ولم تكشف أي من الشركتين عن المبلغ الذي سيكون عليه تقييم شركة Epic Games، وهي شركة خاصة، بعد استثمار ديزني. وتمتلك مجموعة التكنولوجيا الصينية Tencent حاليًا 40% من Epic Games، بينما تمتلك Sony ما يزيد قليلاً على 5%.

قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في البيان: "[نحن] نتعاون في شيء جديد تمامًا لبناء نظام بيئي مستمر ومفتوح وقابل للتشغيل البيني سيجمع بين مجتمعي Disney وFortnite". "كانت Disney واحدة من أوائل الشركات التي آمنت بإمكان الجمع بين عوالمها وعالمنا في Fortnite.