Threads يحصل على ميزة وضع إشارة مرجعية لحفظ المشاركات

بدأت Threads في اختبار ميزة الإشارة المرجعية للسماح للمستخدمين بحفظ المنشورات، وفقًا لرئيس Instagram آدم موسيري. وقالت الشركة إن التحديث يبدأ باعتباره "اختبارًا محدودًا"، لكن الميزة "المطلوبة بشدة" سيكون لها في النهاية مكان دائم في الخدمة.

وفقًا للقطات الشاشة التي شاركتها Meta، سيبدو زر "حفظ" في Threads مشابهًا جدًا لإصدار Instagram من الميزة. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى منشوراتهم المرجعية من قسم "حفظ" في إعدادات التطبيق.

على الرغم من أن القدرة على حفظ المنشورات قد لا تبدو التحديث الأكثر إثارة، إلا أنها ستساعد في إضفاء المزيد من التنظيم على التطبيق. تفتقر سلاسل المحادثات حاليًا إلى المراسلة المباشرة وتصفية البحث والقوائم وعدد من الميزات الأخرى التي غالبًا ما يطلبها المستخدمون المتميزون الذين يتطلعون إلى استبدال وظيفة Twitter (المعروفة الآن باسم X).

قدمت المواضيع أخيرًا علامات قابلة للبحث، لكن Meta قاومت حتى الآن إضافة البحث الزمني أو الميزات الشائعة. قال موسيري إن البحث الزمني يمكن أن يتلاعب به مرسلي البريد العشوائي بسهولة، على الرغم من أنه تم رصد "نموذج أولي داخلي" لهذه الميزة مؤخرًا في البرية. كما تم رصد موظفي ميتا وهم يشاركون صورًا لميزة تشبه إلى حد كبير الموضوعات الشائعة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي خطط الشركة الخاصة بها.

وفي بيان، قال متحدث باسم Meta إن الشركة “ستواصل الاستماع إلى تعليقات المجتمع حول طرق تحسين تجربة Threads”، وكشف مارك زوكربيرج الأسبوع الماضي أن التطبيق ارتفع إلى 130 مليون مستخدم شهريًا، لقد قال إن التطبيق لديه القدرة على أن يكون خدمة الشركة التالية لمليار مستخدم.