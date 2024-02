وضع New Game+ المؤجل للعبة Spider-Man 2 يأتي في 7 مارس

لقد وعدت Insomniac Games منذ فترة طويلة بوضع New Game+ لبطلها الخارق Marvel's Spider-Man 2 وسيصل في 7 مارس. وكان من المفترض أن ينخفض الوضع في نهاية عام 2023، ولكن تم تأجيله حتى عام 2024. التحديث القادم لن يقتصر الأمر على New Game+ فحسب، حيث تعد Insomniac بـ"بدلات جديدة والمزيد".

لا نعرف بالضبط كيف سيبدو الوضع، حيث يحث المطور اللاعبين على مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به "للحصول على قائمة كاملة من الميزات التي يقترب إصدارها". ومع ذلك، يمكننا الحصول على بعض المعلومات من خيار New Game+ المتوفر حاليًا للعبة الأصلية. يتيح هذا الوضع للاعبين إعادة تشغيل القصة مع الاحتفاظ بالعناصر التي عثروا عليها أثناء الجولة السابقة. من الممكن أن تقدم New Game+ for Spider-Man 2 أكثر من ذلك، حيث أعلن المطور أن ميزات "المزيد" ستصل قريبًا لمغامرة القفز على شبكة الإنترنت في العالم المفتوح.

تفتقر اللعبة أيضًا حاليًا إلى الأوصاف الصوتية، وهي ميزة إمكان الوصول المخصصة للاعبين المكفوفين أو ضعاف البصر. هذا قادم، لكننا لا نعرف ما إذا كان سيتم تضمينه في تحديث مارس أم لا.

يتيح لك Marvel’s Spider-Man 2 التبديل بين بطلي الرواية بيتر باركر ومايلز موراليس بضغطة زر واحدة. يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تكملة نادرة أكبر وأفضل من النسخة الأصلية. لقد أعجبنا بآليات الاجتياز الممتعة بشكل لا يصدق والعالم المفتوح الجذاب وقصة اللعبة المُرضية. سرعان ما أصبحت نسخة PS5 الحصرية هي عنوان الطرف الأول الأسرع مبيعًا في تاريخ PlayStation، حيث تم بيع أكثر من 2.5 مليون نسخة في يوم واحد.