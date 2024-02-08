مختبر الدفع النفاث التابع لناسا يسرح 570 عاملاً

حتى ناسا ليست محصنة ضد تسريح العمال. وتقول الوكالة إنها ستسرح حوالي 530 موظفًا من مختبر الدفع النفاث (JPL) في كاليفورنيا وسط عدم اليقين في الميزانية. هذا يمثل ثمانية بالمائة من القوى العاملة في المنشأة. يقوم JPL بتسريح حوالي 40 مقاولًا أيضًا، بعد أسابيع فقط من فرض تجميد التوظيف وتجميد 100 مقاول آخر. ويتم إبلاغ العمال بمصيرهم اليوم.

وقالت ناسا في بيان: "بعد استنفاد جميع الإجراءات الأخرى للتكيف مع ميزانية أقل من وكالة ناسا، وفي غياب اعتماد الكونجرس للسنة المالية 24، كان علينا اتخاذ القرار الصعب بتقليص القوى العاملة في مختبر الدفع النفاث من خلال تسريح العمال". جيزمودو. "ستحدث التأثيرات في كل من المجالات التقنية ومجالات الدعم في المختبر. هذه تعديلات مؤلمة ولكنها ضرورية ستمكننا من الالتزام بمخصصات ميزانيتنا مع مواصلة عملنا المهم لناسا وأمتنا."

ولعب عدم اليقين بشأن الميزانية النهائية التي سيخصصها الكونجرس لوكالة ناسا لعام 2024 عاملاً رئيسياً في التخفيضات. ومن المتوقع أن تتلقى الوكالة حوالي 300 مليون دولار من أجل إعادة عينة المريخ (MSR)، وهي مهمة طموحة تخطط ناسا من خلالها لإطلاق مركبة هبوط ومركبة مدارية إلى الكوكب الأحمر في عام 2028 وإعادة التربة. وفي مقترح ميزانيتها لعام 2024، طلبت وكالة ناسا ما يقل قليلاً عن 950 مليون دولار للمشروع.

"على الرغم من أننا لا نزال لا نملك مخصصات للسنة المالية 24 أو الكلمة الأخيرة من الكونجرس بشأن تخصيص ميزانية إرجاع عينة المريخ (MSR)، إلا أننا الآن في وضع يتعين علينا فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة لتقليل إنفاقنا،" مدير مختبر الدفع النفاث لوري ليشين كتب في مذكرة. "في غياب الاعتمادات، وبقدر ما كنا نتمنى ألا نضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء، يجب علينا الآن المضي قدمًا للحماية من التخفيضات الأعمق لاحقًا إذا انتظرنا".

لم تقدم ناسا بعد تقديرًا كاملاً لتكلفة MSR، على الرغم من أن تقريرًا مستقلاً قد ربط السعر بما يتراوح بين 8 مليارات دولار و11 مليار دولار. في ميزانيتها المقترحة لعام 2024، أمرت اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ وكالة ناسا بتقديم خطة تمويل سنوية لـ MSR. وإذا لم تفعل الوكالة ذلك، حذرت اللجنة الفرعية من إمكانية إلغاء المهمة.

هذا على الرغم من أن MSR تتمتع بالنجاح حتى الآن. قامت المركبة الجوالة Perseverance باستخراج بعض عينات التربة التي تحتوي على أدلة على وجود مادة عضوية وستتطلب إجراء تحليل دقيق إذا تمكنت ناسا من إعادتها إلى الأرض. يمكن أن تساعد العينات العلماء في معرفة المزيد عن المريخ، مثل ما إذا كان الكوكب قد استضاف الحياة على الإطلاق.