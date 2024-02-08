مايكروسوفت تعيد تصميم برنامج Copilot للويب والهاتف المحمول

بعد عام واحد من احتضان روبوتات الدردشة المولدة للذكاء الاصطناعي بالكامل، تمنح Microsoft برنامج Copilot لمسة جديدة من الطلاء. يتمتع Copilot الآن بتصميم أكثر انسيابية على الويب وفي تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به. تقول الشركة إن هناك شكلًا ومظهرًا أكثر وضوحًا لاستجابات برنامج الدردشة الآلي، بينما سيعرض برنامج Copilot سلسلة من المطالبات المقترحة لتسليط الضوء على ما يمكنه فعله.

تأتي إعادة التصميم قبل Super Bowl مباشرة. تقوم Microsoft بعرض إعلان للعبة الكبيرة لأول مرة منذ أربع سنوات. يعرض الإعلان التجاري برنامج Copilot (بشكل مدهش بما فيه الكفاية) وبعض الأشياء التي يمكن للمستخدمين القيام بها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص ببرنامج chatbot.



أطلقت شركة Microsoft لأول مرة خدمة Bing Chat المدعومة بالذكاء الاصطناعي منذ عام مضى. وتقول الشركة إنه حتى الآن، شارك الأشخاص في 5 مليارات محادثة وقاموا بإنشاء 5 مليارات صورة من خلال تجارب Copilot المختلفة. وتشير إلى أن Copilot (التي أصبحت الآن علامتها التجارية الشاملة لروبوتات الدردشة مع التخلص التدريجي من "Bing Chat") ساعدتها على زيادة حصتها في السوق من Bing وEdge، على الرغم من أنه ربما ليس بالقدر الذي كانت تأمله.

وفي الوقت نفسه، أصبح لدى Copilot الآن المزيد من خيارات تحرير الصور وإنشاءها. يسمح لك الآن المصمم في Copilot (على الأقل في بعض المناطق) بتحرير الصور التي قمت بإنشائها دون الحاجة إلى مغادرة chatbot. يمكنك تحويل صورة إلى صورة فنية بالبكسل أو طمس الخلفية، على سبيل المثال. يمكن لمشتركي Copilot Pro تغيير حجم الصور بين التنسيقات الأفقية والمربعة وإعادة إنشائها دون الحاجة إلى الخروج من الدردشة. ستقوم Microsoft أيضًا قريبًا بإطلاق برنامج Designer GPT داخل Copilot. وتقول إن هذا سيوفر للمستخدمين "لوحة قماشية غامرة ومخصصة داخل Copilot حيث يمكنك تصور أفكارك".