تفكيك Apple Vision Pro يكشف عن حجم البكسلات بحجم خلايا الدم الحمراء

إذا سألت أي شخص قام بالفعل بتجربة Apple Vision Pro عن أفضل ميزة، فمن المرجح أن يستشهد بشاشات micro-OLED المزدوجة. تنتج هذه الشاشات صورًا واضحة بشكل خاص، وقد أخذت iFixit على عاتقها معرفة السبب. أجرى المنشور عملية تمزيق لجهاز Apple Vision Pro مع التركيز على تلك العروض الرائعة.

الوجبات الجاهزة الكبيرة تتميز الشاشات بكثافة بكسلات لا تصدق، حيث تم دمج 12,078,000 بكسل في 0.98 بوصة مربعة. وهذا يعني أن كل بكسل على حدة يبلغ حجمه 7.5 ميكرومتر فقط، مما يجعلها بحجم خلية دم حمراء تقريبًا. نعم. تلك الموجودة في أجسادنا الآن.

هذا أكثر كثافة بكثير من أي شيء آخر موجود هناك. على سبيل المثال، يمكنك تركيب 54 بكسل من Apple Vision Pro داخل بكسل iPhone 15 Pro واحد. لا عجب أن يبدو الديناصور حقيقيًا جدًا. ويشير المنشور إلى أن شاشات micro-OLED من المحتمل أن تكون مصنوعة خصيصًا من قبل شركة Sony، بناءً على قرارات التصميم المختلفة.

أحد القياسات المهمة لكثافة البكسل هو PPI (بكسل لكل بوصة) ويأتي Vision Pro مع 3386 PPI "مذهل". يتميز iPhone 15 Pro بمؤشر PPI يبلغ 460. وعلى الرغم من أن هذه المقاييس مذهلة، إلا أن شاشات Apple Vision Pro لا تزال غير بدقة 4K. تشير دقة 4K إلى دقة عرض أفقي تبلغ حوالي 4000 بكسل، وبالتالي فإن Vision Pro يفتقد معيار UHD للمستهلك الذي يبلغ عرضه 3840 بكسل بشعرة واحدة فقط. ومع ذلك، لا يهم هذا حقًا عندما تكون شاشات العرض على بعد بوصة واحدة من شبكية العين. بعد كل شيء، يتميز تلفزيون 4K القياسي بكثافة بكسل تبلغ حوالي 140 نقطة في البوصة.



هناك نقطة بيانات مهمة أخرى هنا وهي PPD (بكسل لكل درجة)، والتي تأخذ في الاعتبار مدى بعدك عن الشاشة والزاوية الإجمالية. تقدر iFixit أن Vision Pro لديه متوسط 34 PPD. وهذا رقم جيد جدًا لشيء قريب جدًا من العين. على سبيل المقارنة، يحتوي جهاز PlayStation VR2 على متوسط 19 ملفًا في اليوم، بينما يتميز جهاز Meta Quest 3 بمتوسط 25 ملفًا في اليوم.

أما بالنسبة لدرجة الإصلاح سيئة السمعة، فقد منحت iFixit درجة مؤقتة قدرها 4 لـ Apple Vision Pro. هذه تقنية جديدة تمامًا، بعد كل شيء، من شأنها أن تجعل إصلاحات DIY صعبة حتى بدون وجود Apple على رأس القيادة. لم يختبر المنشور بعد جوانب مختلفة من سماعة الرأس من أجل قابلية الإصلاح، لذلك من المحتمل أن يتم تحديث النتيجة في المستقبل القريب.