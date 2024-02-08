Apple تصنع نماذج أولية من iPhone القابل للطي

بالنظر إلى كيفية تطور سوق الهواتف الذكية خلال السنوات القليلة الماضية، فليس من المفاجئ أن تبحث شركة آبل في إمكانية صنع هواتف آيفون قابلة للطي. من المؤكد أن الشركة لديها جميع أنواع الأجهزة الغريبة والغريبة في مختبر الأبحاث الخاص بها، ولكن تقريرًا جديدًا ألقى بعض الضوء على ما تفعله شركة آبل بالأجهزة القابلة للطي هناك.

وفقًا للمعلومات، قامت شركة Apple بإنشاء نموذجين أوليين لجهاز iPhone قابل للطي على شكل صدفي، على الرغم من أن عملها على عامل الشكل لا يزال في المراحل الأولى من التطوير. إذا كانت شركة آبل ستمضي قدمًا في أجهزة iPhone القابلة للطي، فمن المحتمل أنها لن تصل إلى السوق حتى عام 2026 على الأقل، أي بعد سبع سنوات من ظهور Galaxy Fold لأول مرة.

هناك مشكلتان رئيسيتان قد تمنعان شركة آبل من بيع هواتف iPhone القابلة للطي، وفقًا للتقرير. أولاً، لم يتمكن مهندسوها حتى الآن من معالجة المشكلات التقنية المتعلقة بالهواتف الذكية القابلة للطي. مقابل ما يستحق، كان أول هاتف Samsung Fold معروفًا بوجود فجوة بين نصفي الشاشة يمكن أن يدخل إليها الحطام. ثانيًا، يقال إن مصممي شركة Apple وجدوا صعوبة في إنشاء ميزات لجهاز iPhone قابل للطي من شأنه أن يجعله خيارًا مقنعًا بدرجة كافية للمستهلكين. وهذا أمر بالغ الأهمية، نظرا لارتفاع أسعار الأجهزة القابلة للطي مقارنة بالهواتف ذات الشكل التقليدي.

مصدر قلق آخر للمهندسين هو أنه يقال إنهم أرادوا جعل كل جانب نحيفًا بمقدار نصف جهاز iPhone العادي بحيث يكون بنفس السُمك تقريبًا عند طيه. لكن التكنولوجيا لم تصل بعد، نظراً لأحجام البطاريات وقيود العرض.

تعمل شركة Apple على تصنيع هاتف ذكي قابل للطي منذ عدة سنوات. يبدو من المرجح أن يكون أول جهاز قابل للطي لشركة Apple، في حالة اختيارها لإصدار واحد، هو جهاز iPad. وهذا من شأنه أن يحمل مخاطر أقل للشركة من صنع نسخة قابلة للطي من أهم منتجاتها أولاً. لن تحتاج شركة Apple إلى القلق بشأن سمك جهاز iPad القابل للطي. ولن يحتاج الجهاز اللوحي إلى تلبية المعايير العالية في اختبارات السقوط. يقال إن شركة Apple تعمل على تطوير جهاز iPad قابل للطي منذ عام 2020 على الأقل.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات عندما يتعلق الأمر بجهاز iPad القابل للطي. ويقال إن المهندسين يعملون على إيجاد حل للتجعد الذي يظهر في وسط الشاشة بعد الطيات المتكررة. وبحسب ما ورد تحاول شركة Apple أيضًا التأكد من أن الشاشة مسطحة تمامًا عند فتحها وأنه لا يوجد أي نتوء في المنتصف. لقد استغرق الأمر من سامسونج عدة سنوات وتكرارات متعددة للأجهزة القابلة للطي لتطوير مفصل يتخلص من الفجوة بين نصفي Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5.