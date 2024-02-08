الولايات المتحدة: المتسللون الصينيون يتربصون في البنية التحتية الحيوية

ذكرت شبكة سي إن إن يوم الأربعاء أن المتسللين الصينيين كانوا يختبئون في البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل. ومن خلال التربص خلف الكواليس في أنظمة النقل والمياه والكهرباء وغيرها من الأنظمة المهمة، تتاح للقراصنة الفرصة للهجوم كلما رأوا أن الوقت مناسب، كما يقول المسؤولون الأمريكيون في تقرير من 50 صفحة حول هذا الموضوع. ومن المقرر إصدار نسخة عامة من الوثيقة الكاملة الأسبوع المقبل.

أصدر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل سابقًا أمرًا من المحكمة لتحديث البرامج التي يمكن أن تخضع للقرصنة الصينية. وتهدف هذه الجهود إلى مكافحة القرصنة الصينية عن طريق تعطيل بعض الأنظمة المتضررة عن بعد. ووفقًا للإدارة، فقد تمكنت من إزالة التعليمات البرمجية من مئات أجهزة توجيه الإنترنت التي كان من الممكن أن تسمح للقراصنة الصينيين بالدخول.

ويكشف التقرير القادم عن المدة التي استغرقها هذا الأمر، ومدى سوء الهجوم الإلكتروني المحتمل. تم إعداده لتفصيل تقنيات المتسللين، مع توفير التوجيه للشركات التي تقف وراء أنظمة البنية التحتية الحيوية حول كيفية العثور على المتسللين الصينيين في أنظمتهم. ولا توجد دلائل في التقرير على أن المتسللين قد تصرفوا بشكل ضار ضد البنية التحتية الأمريكية حتى الآن.

بدأ المتسللون بالدخول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومن هناك، شقوا طريقهم إلى تكنولوجيا أكثر أهمية وراء البنية التحتية الأمريكية. ويقول التقرير إنهم اقتحموا أيضًا الكاميرات الأمنية في بعض المرافق، وفي حالة أخرى، تمكنوا من الوصول إلى محطات معالجة المياه.

وفي الأسبوع الماضي، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الكونجرس من أن المتسللين الصينيين يستعدون لتدمير أنظمة البنية التحتية الحيوية الأمريكية. وقال في جلسة الاستماع: "إن التهديدات السيبرانية لبنيتنا التحتية الحيوية تمثل تهديدات حقيقية لسلامتنا الجسدية".