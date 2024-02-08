بورش تطرح Taycan EV بسعر أعلى

أطلقت بورش لأول مرة خطها الأول من السيارات الكهربائية، Taycan، في عام 2019، وهي الآن تمنح السلسلة تجديدًا. أعلنت شركة تصنيع السيارات الفاخرة عن طرازات تايكان سيدان الرياضية موديل 2025، وCross Turismo، وSport Turismo، والتي تتميز "بتحديث شامل بشكل خاص".

وقال كيفن جيك، رئيس خط طرازات تايكان، في بيان، إن سيارات تايكان 2025 الكهربائية "وصلت إلى آفاق جديدة من حيث الأداء، مع ديناميكيات قيادة استثنائية ومتعة القيادة". "وفي الوقت نفسه، تمكنا من تحسين الكفاءة والمدى وسهولة الاستخدام والراحة بشكل كبير." تتضمن التحديثات تسارعًا أسرع، حيث تتسارع سيارة تايكان سيدان ذات الدفع الخلفي من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.5 ثانية - أي أسرع بمقدار 0.6 ثانية من سابقتها. تقوم سيارة Turbo S سيدان بنفس القفزة في 2.3 ثانية، بتحسن قدره 0.3 ثانية.

من حيث القوة، هناك 430 حصانًا خلف تايكان الأساسي، بينما يصل التوربو إلى 872 حصانًا. ومع ذلك، فإن محرك Turbo S عالي المواصفات يصل إلى قوة هائلة تبلغ 940 حصانًا (مقارنة بـ 750 حصانًا في الطرازات السابقة).

تدعي بورش أيضًا أن خط تايكان 2025 الخاص بها يتمتع بنطاق أفضل بنسبة 35 بالمائة مع ما يصل إلى 422 ميلًا بين الشحنات، مدعومًا بتحسين التجديد. يجب أيضًا أن يكون الشحن أسرع حيث يمكن شحنه باستخدام ما يصل إلى 320 كيلو واط (أي 50 كيلو واط أكثر من الطرازات السابقة) عبر محطة شحن تيار مستمر بقدرة 800 فولت. وتشمل الميزات القياسية الجديدة الأخرى نظام التعليق الهوائي المتكيف، ونظام المساعدة على تغيير المسار، وعجلة القيادة المدفأة. من الخارج، تم منح طرازات تايكان تحديثًا طفيفًا في التصميم، والذي يتضمن مصابيح أمامية عالية الدقة.

يبدأ خط Taycan لعام 2025 بسعر 99.400 دولارًا أمريكيًا للطراز المبتدئ ويصل إلى 211.700 دولارًا أمريكيًا لطراز Turbo S Cross Turismo. تضيف بورش 1,995 دولارًا أخرى لكل طلب للتسليم والمعالجة والمناولة. تقول بورش إن طرازات تايكان الجديدة ستكون متاحة ابتداءً من الربيع، ويبدو أنها ستصل إلى الولايات المتحدة في الصيف أو الخريف.