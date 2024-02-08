موعد صرف تكافل وكرامة شهر فبراير 2024

شهدت الساعات القليلة الماضية بحثًا مكثفًا من قبل مستحقي معاش تكافل وكرامة، لمعرفة الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير، حيث تبدأ وزارة التضامن عملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة اعتبارًا من يوم 15 من الشهر الجاري.

معاش تكافل وكرامة.. ويتم صرف المعاش عن شهر فبراير 2024 عبر منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية والبريد المصري، لنحو 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية.

أسباب تمنعك من صرف معاش تكافل وكرامة

امتلاك مواشي للتجارة تبدأ من ثلاث رؤوس مواشي أو ما يزيد.

امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى

تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.

أن يكون لدى المتقدم للمعاش اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.

أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش يمتلك أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.

امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.

من تعذر الاستدلال على أسرته في نطاق الوحدة الاجتماعية.

حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

عند الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

في حالة تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.

أن يمتلك المتقدم يملك عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.

أن يكون المتقدم لديه مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

امتلاك محل تجاري أو أكثر.