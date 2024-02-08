حماس تُحمّل أمريكا مسؤولية التصعيد في المنطقة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القصف الأمريكي الذي استهدف العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل القياديين في "كتائب حزب الله" العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي.

وقالت الحركة في بيان نشرته على قناتها في "تلجرام": "ندين بشدة العدوان الغاشم الذي استهدف عدة أماكن في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى استشهاد القياديين في المقاومة العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، ونعده اعتداء وانتهاكا لسيادة العراق وأمنه، وخدمة لأجندة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التوسعية".

وأضافت: "نعزي العراق الشقيق في ارتقاء أبنائه، ونحمل إدارة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونجدد تأكيدنا بأن المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت مساء يوم الأربعاء، ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تم سماع دوي انفجارات في شرق العاصمة بغداد، مشير إلى أن قصفا جويا بمسيرات، استهدف سيارة شرقي بغداد.

يذكر أن البنتاغون قال في وقت سابق ن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق (الأسبوع الماضي) لن تكون مثابة "حملة طويلة" زمنيا.