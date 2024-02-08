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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد دعبس: حسام حسن قادر على إزالة أي شوائب مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يجيد التعامل مع النجوم الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة.

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إبراهيم سعيد يهاجم محمد صلاح ويطالبه بتهنئة حسام حسن


وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن حسام حسن قادر على إزالة أي شوائب مع محمد صلاح في أول لقاء بينهما في معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة ".


وتابع:"حسام حسن يعرف كيف يتعامل مع محمد صلاح لأنه نجم كبير ومن أساطير الكرة المصرية في السنوات الأخيرة ".

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