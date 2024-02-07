تحذير.. لا تستخدم Apple Vision Pro أثناء القيادة

منذ أن تم طرح Vision Pro للبيع الأسبوع الماضي، تم رصد سماعة الرأس AR/VR باهظة الثمن من Apple في جميع أنواع الأماكن غير العادية: من صالة الألعاب الرياضية إلى الطائرات وفي كل مكان بينهما.

ومع ذلك، بعد أن شوهد أحد المالكين وهو يرتديها أثناء القيادة على الطريق السريع في سيارة Tesla Cybertruck، أصدر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج تحذيرًا يذكّر الناس باستخدام بعض المنطق السليم.

وفي منشور على موقع X إلى جانب مقتطف من الفيديو الأصلي، كرر بوتيجيج أن "جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتاحة اليوم تتطلب أن يكون السائق البشري هو المسيطر ويشارك بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات". وبالمثل، تأتي سماعة رأس أبل مع تحذيرات متعددة تنصح المستخدمين بعدم استخدامها أثناء "تشغيل مركبة متحركة" أو في "أي مواقف أخرى تتطلب الاهتمام بالسلامة".



وبعد رد الوزير بوتيجيج، قال صانع الفيديو، دانتي لينتيني، لموقع Gizmodo إن اللقطات كانت عبارة عن "مسرحية هزلية" تم التقاطها مع الأصدقاء، وأنه تم ارتداء سماعة الرأس لمدة 30 إلى 40 ثانية فقط أثناء القيادة. بالإضافة إلى ذلك، يقول لينتيني إن اللقطات التي تشير إلى أنه تم القبض عليه بسبب مقلبه تم تنظيمها. ولكن ما يجعل الفيديو غير مسؤول أكثر هو أنه في حين أن Cybertruck تأتي مع نظام الطيار الآلي من Tesla بشكل قياسي، إلا أن هذه الميزة لم يتم تفعيلها بعد للموجة الأولى من مركبات Founder's Edition. وهذا يعني أن لينتيني كان يسير على الطريق السريع بينما كان يرتدي سماعة الرأس دون مساعدة أي أنظمة متقدمة لمساعدة السائق.

في بعض النواحي، من المحزن بعض الشيء أن نقول إن تحذير بوتيجيج يجب أن يُقال. ومع ذلك، نظرًا للكميات الهائلة من الضجيج والطلبات المسبقة التي تقترب من 200000 وحدة، ربما كانت مسألة وقت فقط حتى يتم القبض على شخص ما وهو يقود سيارته بينما يرتدي سماعة رأس Apple باهظة الثمن.