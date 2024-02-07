كاسبرسكي تنال لقب الريادة في الخدمات الأمنية المدارة

في سوق الخدمات المُدارة ، صُنِّفت منتجات كاسبرسكي في المرتبة الأولى من قبل كبار محللي السوق المستقلين. حيث صُنِّفت خدمة الكشف والاستجابة المدارة (MDR) وكذلك خدمة الاستجابة للحوادث لدى كاسبرسكي بين رواد التكنولوجيا للعام 2023 في مسابقة SPARK Matrix™ التي تنظمها شركة Quadrant Knowledge Solutions. وتعد هذه الجائزة بمثابة تقدير لكفاءة وقيمة منتجات الأمن السيبراني من كاسبرسكي.

ينمو سوق الخدمات المُدارة بسبب الكم الهائل من البيانات التي ينشئها المستخدمون، والتشريعات الحكومية، ومشهد التهديدات السيبرانية المتطور إلى جانب النقص في المتخصصين في مجال أمن المعلومات. من جانبها، تجد الشركات صعوبة في مراقبة جميع القراءات عن بعد وإدارة حلول الأمن السيبراني باستخدام مواردها الخاصة، وتقوم بتعيين متخصصين خارجيين في مجال الأمن السيبراني بشكل متزايد للحصول على المساعدة. ونتيجة لذلك، تتوقع Cognitive Market Research أن يسجل سوق خدمات الأمن المُدارة العالمية معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 12.80% من عام 2023 إلى عام 2030.

توفر SPARK Matrix™ من Quadrant Knowledge Solutions للشركات معلومات استراتيجية فيما يتعلق بمزودي الخدمة وقدراتهم عبر تقديم تحليل مفصل لديناميكيات سوق الأمن السيبراني العالمي، والاتجاهات الرئيسية، وبيئة مزودي الخدمة، والمواقع التنافسية. ومنح الباحثون هذا العام خدمتي الكشف والاستجابة المدارة والاستجابة للحوادث من كاسبرسكي تقييمات مرتفعة في كل من معايير التميز التكنولوجي والتأثير على العملاء.

توفر خدمة الكشف والاستجابة المدارة حماية متقدمة على مدار الساعة من الحجم المتزايد للتهديدات التي تتحايل على الحواجز الأمنية الآلية، مما يوفر الراحة للمؤسسات التي تعاني للعثور على موظفين متخصصين أو ذات موارد داخلية محدودة.

أما عن خدمة الاستجابة للحوادث، فهي تغطي دورة التحقيق والاستجابة الكاملة للحوادث: بدءاً من الاستجابة المبكرة للحوادث وجمع الأدلة، وحتى تحديد آثار إضافية للقرصنة وإعداد خطة لتخفيف الهجوم. ضمن هذه الخدمة توفر كاسبرسكي خدمة الطب الشرعي الرقمي، وتحليل الأدلة الرقمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وكذلك تحليل البرامج الضارة مع معلومات شاملة حول سلوك ووظائف ملفات برمجيات خبيثة محددة.

قال فينيامين ليفتسوف، نائب الرئيس بمركز الخبرة التجارية للشركات في كاسبرسكي: «نحن نقدر العرفان الذي قدمته شركة Quadrant Knowledge Solutions العالمية لكلا خدمتينا الكشف والاستجابة المدارة والاستجابة للحوادث. حيث تأتي مشاركتنا في مثل هذه التقييمات الشاملة للتأكد بشكل مستقل من أن منتجاتنا وخدماتنا تتمتع بقدرات ممتازة لتصيّد التهديدات الحالية، واكتشافها، والاستجابة لها، وبالتالي مساعدة المؤسسات على حماية جميع أصولها من المجرمين السيبرانيين.»

كما عبر أنيش مونديبو، المحلل في شركة Quadrant Knowledge Solutions عن مدى تميز خدمات كاسبرسكي قائلاً: «توفر خدمة الكشف والاستجابة المدارة (MDR) إمكانات متنوعة، بما في ذلك الكشف عن التهديدات المخصصة والمدارة، والكشف والاستجابة الموسعين المدمجين، بالإضافة للاستجابة الموجهة والمدارة للحوادث، والطب الشرعي الرقمي وتحليل البرامج الضارة لتناسب المتطلبات المتنوعة لعملائها. حيث توفر كاسبرسكي خدمة قابلة للتطوير بسهولة ومرنة ومُدارة بالكامل تلبي احتياجات العملاء المتنوعة عبر مختلف قطاعات الصناعة. ونظراً لهذه العوامل، حصلت كاسبرسكي على تقييمات قوية في ™SPARK Matrix.»