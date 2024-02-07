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الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مقبلات سريعة.. طريقة عمل رولات الزعتر اللذيذة

رولات الزعتر اللذيذة
رولات الزعتر اللذيذة

رولات الزعتر المقلية من المقبلات السريعة التي يمكنك تحضيرها عند الشعور بالجوع المفاجيء، فتتميز بقوامها المقرمش اللذيذ،وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

طريقة عمل رولات الزعتر المقلية

المقادير

- دقيق : 1 كيلو

- السمسم : كوب

- الزعتر الأخضر : 3 اكواب (مغسول ومفروم ناعم)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- سماق : ملعقة كبيرة (بودرة)

- زيت الزيتون : كوب

- زبادي : 2 كوب

- الجبنة البيضاء : كوب (للحشوة)

 

طريقة التحضير

اخلطي الطحين مع السمسم، والبيكنج باودر، والملح، والسماق، ثم أضيفي الزيت بالتدريج واخلطي.

أضيفي الزبادي بالتدريج، واعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي الزعتر المفروم إلى العجينة واخلطي جيداً.

قسمي العجينة، ورُقي بشكل دائري، ثم قسمي الدائرة إلى مثلثات، ثم ضعي الجبنة ولفيها على شكل رول.

اقليها بزيت حامٍ وغزير، ثم قدميها ساخنة.

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