شرم الشيخ تستضيف الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي

تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة البارالمبية المصرية.

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال في الفترة من 21 حتى 24 مارس المقبل في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يقام الدور الثاني من البطولة المحلية على هامش بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تقام في شرم الشيخ في الفترة ذاتها، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.